GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:55
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821655
BIST
13:40114.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -265,99
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:406,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1593
En Düşük
6,1376
13:406,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:40326,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,18
|Açılış
|: 326,21
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.631.641
|% 14,84
|
|SONME
|7,20
|10.977.136
|% 14,47
|
|BRYAT
|68,00
|5.365.540
|% 11,93
|
|ALGYO
|19,74
|284.641.930
|% 11,78
|
|SNPAM
|7,91
|4.615.548
|% 10,78
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,73
|11.231.451
|% -6,51
|
|GSRAY
|3,85
|50.240.954
|% -6,10
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|ASELS
|29,16
|1.755.060.970
|% 0,07
|
|THYAO
|13,19
|1.274.549.915
|% -2,15
|
|ODAS
|2,19
|321.494.399
|% 0,46
|
|ALGYO
|19,74
|284.641.930
|% 11,78
|
|GARAN
|10,55
|253.983.802
|% -1,03
|
|ODAS
|2,19
|321.494.399
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|178.463.569
|% 2,29
|
|KARSN
|1,98
|200.633.124
|% 2,06
|
|THYAO
|13,19
|1.274.549.915
|% -2,15
|
|KRDMD
|2,84
|218.834.769
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9455
|7,9853
|% -0,20
|
|Frank
|6,2873
|6,3252
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6364
|1,6446
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,25
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|8,36
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,05
|
|Çeyrek
|522
|533
|2,02
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|53,55
|53,55
|-0,71
|