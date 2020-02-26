GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 11:59
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.comtr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821659
BIST
14:10114.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -297,24
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
14:106,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1619
En Düşük
6,1376
14:106,7053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
14:10326,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,33
|Açılış
|: 326,35
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|71,00
|9.995.211
|% 16,87
|
|OYAYO
|2,94
|14.659.809
|% 14,84
|
|SONME
|7,03
|12.521.398
|% 11,76
|
|ALGYO
|19,67
|293.311.132
|% 11,38
|
|HATEK
|11,19
|41.634.951
|% 10,57
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,73
|11.419.537
|% -6,51
|
|RYGYO
|8,88
|8.995.412
|% -6,13
|
|ASELS
|29,00
|1.827.697.343
|% -0,48
|
|THYAO
|13,15
|1.332.234.402
|% -2,45
|
|ODAS
|2,19
|337.738.325
|% 0,46
|
|ALGYO
|19,67
|293.311.132
|% 11,38
|
|GARAN
|10,56
|287.364.222
|% -0,94
|
|ODAS
|2,19
|337.738.325
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,33
|183.134.625
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|208.075.735
|% 1,03
|
|THYAO
|13,15
|1.332.234.402
|% -2,45
|
|CEMAS
|1,29
|110.422.967
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9413
|7,9811
|% -0,25
|
|Frank
|6,2957
|6,3336
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6372
|1,6454
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|18,91
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|0,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|8,84
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,28
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,38
|53,38
|-0,88
|