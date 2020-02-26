GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 12:26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821664
BIST
14:25114.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -224,67
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
14:256,1591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1619
En Düşük
6,1376
14:256,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
14:25326,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,53
|Açılış
|: 326,55
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,20
|11.927.751
|% 18,85
|
|OYAYO
|2,94
|14.684.235
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,61
|300.908.401
|% 11,04
|
|BRSAN
|12,03
|17.585.249
|% 10,16
|
|SONME
|6,91
|13.039.879
|% 9,86
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,72
|11.578.359
|% -6,85
|
|FENER
|13,25
|64.796.228
|% -6,16
|
|ASELS
|28,98
|1.865.270.182
|% -0,55
|
|THYAO
|13,15
|1.371.852.691
|% -2,45
|
|ODAS
|2,18
|340.999.727
|% 0,00
|
|GARAN
|10,54
|306.201.625
|% -1,13
|
|ALGYO
|19,61
|300.908.401
|% 11,04
|
|ODAS
|2,18
|340.999.727
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,34
|184.079.278
|% 2,29
|
|KARSN
|1,97
|211.446.574
|% 1,55
|
|THYAO
|13,15
|1.371.852.691
|% -2,45
|
|KRDMD
|2,85
|270.607.532
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9422
|7,9820
|% -0,24
|
|Frank
|6,2924
|6,3303
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6366
|1,6448
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|19,13
|
|Altın Gr.
|326
|327
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.154
|2.207
|10,34
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,00
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|-0,74
|
Seans Raporu
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14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -368, 34 kaybederek (% -0.27 ) 135, 888
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14:38RYSAS
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 945, 090 adet işlem
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14:37DERAS
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