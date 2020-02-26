GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 12:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821666
BIST
13:10114.115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -249,40
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:106,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1592
En Düşük
6,1376
13:106,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:10325,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,94
|Açılış
|: 326,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,66
|30.803.571
|% 15,22
|
|OYAYO
|2,94
|14.560.887
|% 14,84
|
|SONME
|7,19
|10.133.574
|% 14,31
|
|SNPAM
|8,02
|4.122.355
|% 12,32
|
|ALGYO
|19,55
|270.741.547
|% 10,70
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,74
|10.778.325
|% -6,16
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|ORMA
|4,50
|46.030
|% -5,86
|
|ASELS
|29,22
|1.672.119.629
|% 0,27
|
|THYAO
|13,19
|1.168.828.477
|% -2,15
|
|ODAS
|2,19
|319.330.512
|% 0,46
|
|ALGYO
|19,55
|270.741.547
|% 10,70
|
|GARAN
|10,52
|228.501.920
|% -1,31
|
|ODAS
|2,19
|319.330.512
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|163.303.733
|% 2,29
|
|KARSN
|1,97
|189.079.178
|% 1,55
|
|THYAO
|13,19
|1.168.828.477
|% -2,15
|
|KRDMD
|2,85
|211.125.133
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9421
|7,9819
|% -0,24
|
|Frank
|6,2874
|6,3253
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6358
|1,6440
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|18,25
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|6,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|9,26
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,48
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,38
|53,38
|-0,88
|