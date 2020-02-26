GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 12:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821667
BIST
16:14114.732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 367,16
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.786
En Düşük
113.147
16:146,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:146,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:14325,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,56
|Açılış
|: 325,59
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.358
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,62
|74.315.149
|% 15,57
|
|OYAYO
|2,94
|14.976.338
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,33
|348.626.951
|% 9,46
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,22
|72.702.834
|% -6,37
|
|BJKAS
|2,75
|12.942.427
|% -5,82
|
|ASELS
|28,88
|2.095.753.693
|% -0,89
|
|THYAO
|13,29
|1.938.329.599
|% -1,41
|
|GARAN
|10,60
|439.102.317
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,88
|408.036.955
|% 2,13
|
|ODAS
|2,20
|383.096.337
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|383.096.337
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|201.895.098
|% 1,53
|
|THYAO
|13,29
|1.938.329.599
|% -1,41
|
|KRDMD
|2,88
|408.036.955
|% 2,13
|
|KARSN
|1,97
|225.066.402
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9346
|7,9744
|% -0,33
|
|Frank
|6,2872
|6,3250
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6364
|1,6446
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|11,00
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-2,00
|
|Tam
|2.148
|2.202
|4,95
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,40
|
|Çeyrek
|521
|533
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|53,48
|53,48
|-0,78
|