GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 12:37
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon
15:16114.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 226,28
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:166,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:166,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,7090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:16325,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,66
|Açılış
|: 325,67
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.039.955
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,61
|58.130.142
|% 15,48
|
|OYAYO
|2,94
|14.897.899
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,68
|320.015.525
|% 11,44
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,74
|12.267.211
|% -6,16
|
|FENER
|13,28
|69.010.287
|% -5,95
|
|ASELS
|29,00
|1.966.496.893
|% -0,48
|
|THYAO
|13,26
|1.670.076.476
|% -1,63
|
|ODAS
|2,20
|373.853.827
|% 0,92
|
|GARAN
|10,60
|364.172.803
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,87
|357.246.945
|% 1,77
|
|ODAS
|2,20
|373.853.827
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|195.452.009
|% 1,53
|
|THYAO
|13,26
|1.670.076.476
|% -1,63
|
|KRDMD
|2,87
|357.246.945
|% 1,77
|
|KARSN
|1,96
|221.703.072
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9411
|7,9810
|% -0,25
|
|Frank
|6,2955
|6,3335
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6367
|1,6449
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|14,61
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.148
|2.201
|4,41
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,14
|
|Çeyrek
|521
|532
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,38
|53,38
|-0,88
|