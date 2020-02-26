GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 12:37
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821670
BIST
14:46114.662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 297,45
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.690
En Düşük
113.147
14:466,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1619
En Düşük
6,1376
14:466,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
14:46326,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,07
|Açılış
|: 326,09
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|13.845.822
|% 20,00
|
|OYAYO
|2,94
|14.827.589
|% 14,84
|
|BRSAN
|12,51
|42.725.895
|% 14,56
|
|ALGYO
|19,83
|311.992.840
|% 12,29
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,73
|11.885.697
|% -6,51
|
|GSRAY
|3,86
|54.563.656
|% -5,85
|
|ASELS
|29,08
|1.898.667.414
|% -0,21
|
|THYAO
|13,22
|1.449.614.069
|% -1,93
|
|ODAS
|2,21
|358.938.658
|% 1,38
|
|GARAN
|10,58
|326.100.553
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,87
|319.318.503
|% 1,77
|
|ODAS
|2,21
|358.938.658
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,35
|191.728.250
|% 3,05
|
|KRDMD
|2,87
|319.318.503
|% 1,77
|
|KARSN
|1,98
|217.305.210
|% 2,06
|
|THYAO
|13,22
|1.449.614.069
|% -1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9442
|7,9841
|% -0,21
|
|Frank
|6,2848
|6,3227
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6363
|1,6445
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|17,28
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,45
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.196
|2,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|10,75
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|5,20
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,52
|53,52
|-0,74
|
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