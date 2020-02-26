GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 12:37
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821671
BIST
15:31114.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 197,22
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.769
En Düşük
113.147
15:316,1575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
15:316,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
15:31325,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,57
|Açılış
|: 325,59
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.130.861
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,62
|63.235.869
|% 15,57
|
|OYAYO
|2,94
|14.902.156
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,76
|323.576.876
|% 11,89
|
|ARENA
|12,16
|6.752.428
|% 9,95
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,27
|69.437.102
|% -6,02
|
|BJKAS
|2,75
|12.398.057
|% -5,82
|
|ASELS
|28,96
|1.989.461.106
|% -0,62
|
|THYAO
|13,25
|1.702.683.027
|% -1,71
|
|GARAN
|10,60
|376.415.813
|% -0,56
|
|ODAS
|2,19
|374.341.808
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,87
|358.341.620
|% 1,77
|
|ODAS
|2,19
|374.341.808
|% 0,46
|
|IHLGM
|1,34
|196.216.469
|% 2,29
|
|THYAO
|13,25
|1.702.683.027
|% -1,71
|
|KRDMD
|2,87
|358.341.620
|% 1,77
|
|KARSN
|1,97
|222.108.802
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9297
|7,9694
|% -0,40
|
|Frank
|6,2909
|6,3288
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6354
|1,6436
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|15,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.189
|-5,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|3,41
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|1,65
|
|Çeyrek
|520
|532
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-0,96
|
Seans Raporu
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