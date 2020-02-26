GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 12:38
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.om.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821672
BIST
13:27114.190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -174,67
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:276,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1592
En Düşük
6,1376
13:276,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:27326,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,36
|Açılış
|: 326,38
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.578.092
|% 14,84
|
|HATEK
|11,59
|31.592.760
|% 14,53
|
|SONME
|7,16
|10.748.244
|% 13,83
|
|BRYAT
|68,00
|3.676.768
|% 11,93
|
|SNPAM
|7,99
|4.401.850
|% 11,90
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|ORMA
|4,50
|46.030
|% -5,86
|
|BJKAS
|2,75
|10.977.914
|% -5,82
|
|ASELS
|29,26
|1.722.689.823
|% 0,41
|
|THYAO
|13,20
|1.231.680.646
|% -2,08
|
|ODAS
|2,20
|320.106.165
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,69
|275.495.220
|% 11,49
|
|GARAN
|10,56
|245.827.878
|% -0,94
|
|ODAS
|2,20
|320.106.165
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,35
|172.085.502
|% 3,05
|
|KARSN
|1,99
|196.321.746
|% 2,58
|
|THYAO
|13,20
|1.231.680.646
|% -2,08
|
|KRDMD
|2,85
|212.165.586
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9455
|7,9854
|% -0,20
|
|Frank
|6,2877
|6,3256
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6361
|1,6443
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|17,62
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|8,84
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,28
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,14
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,55
|53,55
|-0,71
|