GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2020 12:38
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Selma SAVAŞ ÇELİK Yönetmen 02123347069 SelmaS@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821673
BIST
16:17114.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 415,92
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.803
En Düşük
113.147
16:176,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:176,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:17325,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,06
|Açılış
|: 325,08
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.358
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,56
|74.934.784
|% 15,02
|
|OYAYO
|2,94
|14.977.115
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,56
|352.369.540
|% 10,76
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,27
|72.962.401
|% -6,02
|
|BJKAS
|2,75
|12.948.879
|% -5,82
|
|ASELS
|28,94
|2.111.225.812
|% -0,69
|
|THYAO
|13,28
|1.961.335.877
|% -1,48
|
|GARAN
|10,59
|442.219.830
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,88
|414.181.851
|% 2,13
|
|ODAS
|2,20
|383.754.386
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|383.754.386
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|202.423.440
|% 1,53
|
|THYAO
|13,28
|1.961.335.877
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,88
|414.181.851
|% 2,13
|
|KARSN
|1,97
|225.178.979
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9363
|7,9761
|% -0,31
|
|Frank
|6,2893
|6,3272
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6365
|1,6448
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|10,73
|
|Altın Gr.
|325
|325
|2,22
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-2,00
|
|Tam
|2.148
|2.201
|4,47
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,17
|
|Çeyrek
|521
|532
|1,08
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,02
|
|B. Petrol
|53,30
|53,30
|-0,96
|