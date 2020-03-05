GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|BRKSN
|3,08
|6.057.360
|% 14,93
|BURCE
|7,63
|11.217.257
|% 14,91
|DGATE
|9,15
|124.679.609
|% 10,24
|HLGYO
|1,63
|54.463.704
|% 10,14
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8569
|7,8963
|% 0,77
|Frank
|6,3857
|6,4242
|% 0,92
|Riyal
|1,6209
|1,6291
|% 0,38
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|18,89
|Altın Gr.
|325
|326
|5,36
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,29
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-0,16
Seans Raporu
- 17:52DGATE Yüzde 8.31 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 551, 949 adet işlem
- 17:51AGHOL Yüzde 8.06 oranında artışla 17.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 874, 281 adet işlem
- 17:50XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1254, 15 artarak (% 1.20 ) 105, 887
- 17:50 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, MERKO
- 17:50 HALKS, BURCE, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında