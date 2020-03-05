GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.03.2020 16:59
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 – devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Ya 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Alp Ertekin 04.10.2018 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824594
BIST
17:43112.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.556,59
|Açılış
|: 112.505
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|Önceki Kapanış
|: 110.785
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113.107
En Düşük
111.403
17:436,1083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 6,1000
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|Önceki Kapanış
|: 6,0980
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En Düşük
6,0635
17:436,8403
En Yüksek
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|: 1,05%
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|Açılış
|: 6,8160
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,7574
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|Açılış
|: 324,83
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|Önceki Kapanış
|: 320,19
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326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.058.130
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.221.377
|% 14,91
|
|HLGYO
|1,64
|56.564.961
|% 10,81
|
|BURVA
|16,00
|297.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,01
|57.927.460
|% -9,61
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|AYCES
|10,65
|2.295.664
|% -5,16
|
|THYAO
|11,81
|882.769.610
|% 0,51
|
|ASELS
|30,42
|868.142.608
|% 2,15
|
|GARAN
|10,35
|602.890.831
|% -0,10
|
|ODAS
|2,15
|323.490.089
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|322.644.654
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|323.490.089
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|322.644.654
|% 0,39
|
|KARSN
|1,94
|238.154.812
|% 0,52
|
|THYAO
|11,81
|882.769.610
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,74
|191.328.000
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8551
|7,8945
|% 0,75
|
|Frank
|6,3862
|6,4247
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6206
|1,6288
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|18,11
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,99
|50,99
|-0,14
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