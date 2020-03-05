GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 21.02.2019 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 21.02.2019 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 – devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 21.02.2019 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 21.02.2019 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 21.02.2019 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Alp Ertekin 21.02.2019 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 10.02.2020 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824598BIST