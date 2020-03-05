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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.03.2020 17:01
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 21.02.2019 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 21.02.2019 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 – devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 21.02.2019 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 21.02.2019 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 21.02.2019 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Alp Ertekin 21.02.2019 2014 - 2017 Finans Yatırım - Analist 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Analisti 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824598


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