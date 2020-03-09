GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2020 15:09
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825410
BIST
16:10104.353
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -5.247,09
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
16:106,1148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:107,0129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1286
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:10329,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,17
|Açılış
|: 329,73
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,06
|66.032.848
|% 14,69
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,82
|10.380.853
|% 6,82
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.587.696
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,24
|14.775.964
|% -14,86
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|AYCES
|8,54
|1.295.731
|% -14,43
|
|VAKKO
|5,17
|48.662.124
|% -14,26
|
|THYAO
|10,71
|713.192.322
|% -3,86
|
|ASELS
|28,24
|489.320.661
|% -5,36
|
|GARAN
|9,49
|270.796.229
|% -5,38
|
|TUPRS
|93,15
|205.231.914
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,30
|190.696.919
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,27
|126.151.078
|% -2,31
|
|YKBNK
|2,30
|190.696.919
|% -5,35
|
|ODAS
|1,93
|143.008.880
|% -6,76
|
|KARSN
|1,74
|119.327.020
|% -5,95
|
|THYAO
|10,71
|713.192.322
|% -3,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9745
|8,0145
|% 0,81
|
|Frank
|6,5670
|6,6066
|% 1,69
|
|Riyal
|1,6209
|1,6290
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,26
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.172
|2.226
|16,30
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,89
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|34,82
|34,82
|-10,45
|