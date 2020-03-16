GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2020 14:25
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829329
BIST
15:2088.990
En Yüksek
|Değişim
|: -6,92%
|| -6.615,39
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
15:206,4020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0725
|Açılış
|: 6,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4028
En Düşük
6,2780
15:207,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1301
|Açılış
|: 7,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:20303,80
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -7,59
|Açılış
|: 303,80
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|75.197.073
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|10.662.640
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,38
|671.728
|% 5,11
|
|VKING
|3,75
|7.805.222
|% 5,04
|
|OYLUM
|2,16
|1.761.727
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.246.263
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.704.616
|% -10,00
|
|TGSAS
|2,61
|640.548
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.418.409
|% -10,00
|
|ASELS
|23,32
|492.735.134
|% -8,41
|
|THYAO
|8,44
|412.257.586
|% -7,66
|
|GARAN
|8,35
|356.930.737
|% -7,33
|
|ECILC
|3,73
|193.053.763
|% -8,13
|
|YKBNK
|2,08
|136.349.737
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|93.086.383
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|60.840.678
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,08
|136.349.737
|% -5,88
|
|EKGYO
|1,14
|63.317.404
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|104.547.291
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8564
|7,8958
|% 1,40
|
|Frank
|6,7619
|6,8027
|% 2,05
|
|Riyal
|1,7001
|1,7086
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-58,31
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-8,34
|
|Cumhuriyet
|2.044
|2.075
|-37,00
|
|Tam
|2.044
|2.099
|-24,85
|
|Yarım
|988
|1.015
|-12,02
|
|Çeyrek
|496
|508
|-6,01
|
|Gümüş.Ons
|12,67
|12,73
|-2,03
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,62
|-0,39
|
|B. Petrol
|30,45
|30,45
|-3,40
|