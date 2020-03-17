GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2020 11:45
Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin İrez 16.03.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829947
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0250
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,1639
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05315,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,25
|Açılış
|: 315,69
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|SALIX
|3,77
|16.496
|% 6,20
|
|CRFSA
|4,86
|2.687.398
|% -10,00
|
|ISBIR
|382,70
|143.705
|% -10,00
|
|HUBVC
|14,07
|43.749.255
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,64
|199.182.383
|% -9,96
|
|SRVGY
|8,14
|353.520
|% -9,96
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|HUBVC
|14,07
|43.749.255
|% -9,98
|
|ARDYZ
|11,85
|40.448.207
|% 4,13
|
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|ARDYZ
|11,85
|40.448.207
|% 4,13
|
|HUBVC
|14,07
|43.749.255
|% -9,98
|
|SOKM
|6,75
|19.560.710
|% -6,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6807
|7,7192
|% -2,41
|
|Frank
|6,6177
|6,6576
|% -2,18
|
|Riyal
|1,6975
|1,7060
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.532
|17,08
|
|Altın Gr.
|315
|315
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,54
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|0,25
|
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