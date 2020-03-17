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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.03.2020 11:48
GÜNCEL HABERLER


Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 10.02.2020 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin İrez 16.03.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829949


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.438.447 % 10,00  
SUMAS 7,87 5.169 % 9,92  
ISYAT 2,47 58.991.305 % 9,78  
PEKGY 2,06 10.470.193 % 9,57  
MTRYO 4,60 184.984 % 9,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6829 7,7214 % -2,38  
Frank 6,6113 6,6511 % -2,28  
Riyal 1,6984 1,7069 % -0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.534 1.534 19,51  
Altın Gr. 315 315 1,65  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,54 12,57 -0,35  
Gümüş Gr. 2,58 2,58 -0,10  
B. Petrol 30,30 30,30 0,25  
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