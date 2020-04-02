GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2020 16:15
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli
17:5989.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 47,61
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:596,6194
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0830
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,5920
17:597,2342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -0,1238
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,1934
17:59342,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,65
|Açılış
|: 342,50
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.806
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.606.904
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.067.124
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.842.518
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.490.011
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|297.303.522
|% -9,91
|
|PETKM
|3,46
|2.476.964.761
|% 3,90
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,67
|503.599.691
|% -2,91
|
|TUPRS
|82,00
|441.244.638
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,20
|407.349.019
|% -9,84
|
|PETKM
|3,46
|2.476.964.761
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|407.349.019
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|261.762.055
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|145.207.549
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|122.835.670
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1709
|8,2119
|% -1,15
|
|Frank
|6,7797
|6,8205
|% -1,96
|
|Riyal
|1,7554
|1,7642
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|18,66
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,50
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|33,06
|33,06
|8,32
|
Seans Raporu
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