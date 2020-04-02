GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2020 16:18
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli
17:3688.985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -100,15
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:366,6249
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0775
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6183
17:367,2440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1140
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2282
17:36343,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,72
|Açılış
|: 343,87
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.806.882
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.596.423
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|50.041.666
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.820.890
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.029
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.165.474
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.719.955
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|294.385.205
|% -9,91
|
|PETKM
|3,51
|2.402.679.857
|% 5,41
|
|GARAN
|7,56
|579.532.064
|% -3,57
|
|SASA
|7,65
|486.345.391
|% -3,16
|
|GSRAY
|2,20
|405.977.400
|% -9,84
|
|ECILC
|4,44
|360.141.371
|% -0,89
|
|PETKM
|3,51
|2.402.679.857
|% 5,41
|
|GSRAY
|2,20
|405.977.400
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,01
|138.733.793
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,85
|215.180.159
|% -1,07
|
|ADESE
|1,09
|121.212.021
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1988
|8,2399
|% -0,81
|
|Frank
|6,7980
|6,8389
|% -1,69
|
|Riyal
|1,7573
|1,7662
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,19
|
|Altın Gr.
|344
|344
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,49
|14,52
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,08
|0,07
|
|B. Petrol
|26,29
|26,29
|1,55
|
Seans Raporu
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17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -237, 86 kaybederek (% -0.22 ) 105, 910
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17:50XU100
Endeks 88, 809 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 9, 397.00 milyon TL de
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17:50SEKUR
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 712 adet işlem
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17:49TMPOL
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 801 adet işlem
-
17:48FENER
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 191, 803 adet işlem