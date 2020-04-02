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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.04.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli



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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 11,11 2.806.882 % 10,00  
DARDL 5,08 1.655.801 % 9,96  
ADEL 12,06 10.596.423 % 9,94  
ARDYZ 13,06 50.041.666 % 9,93  
BMELK 1,33 309.641 % 9,92  
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Sterlin 8,1988 8,2399 % -0,81  
Frank 6,7980 6,8389 % -1,69  
Riyal 1,7573 1,7662 % -1,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.609 1.610 18,19  
Altın Gr. 344 344 0,75  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,49 14,52 0,55  
Gümüş Gr. 3,08 3,08 0,07  
B. Petrol 26,29 26,29 1,55  
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