GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2020 16:19
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli
17:3989.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -62,37
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:396,6264
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0760
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6183
17:397,2390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1190
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2132
17:39342,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,35
|Açılış
|: 342,81
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.808.438
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.596.423
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|50.621.843
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.821.677
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.029
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.191.514
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.724.621
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|296.270.303
|% -9,91
|
|PETKM
|3,52
|2.420.782.389
|% 5,71
|
|GARAN
|7,56
|579.532.064
|% -3,57
|
|SASA
|7,75
|491.803.299
|% -1,90
|
|GSRAY
|2,20
|406.318.348
|% -9,84
|
|THYAO
|9,02
|370.183.375
|% 0,33
|
|PETKM
|3,52
|2.420.782.389
|% 5,71
|
|GSRAY
|2,20
|406.318.348
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,01
|140.145.755
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,86
|225.380.029
|% -0,53
|
|ADESE
|1,10
|121.991.627
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1895
|8,2305
|% -0,92
|
|Frank
|6,7965
|6,8374
|% -1,71
|
|Riyal
|1,7548
|1,7636
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.607
|14,49
|
|Altın Gr.
|342
|343
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,44
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|35,04
|35,04
|10,30
|