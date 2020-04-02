GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.04.2020 16:27
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 21.02.2019 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 21.02.2019 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 21.02.2019 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Stratej
17:4889.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 75,80
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
17:486,6054
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,0970
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6021
17:487,2144
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1436
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2052
17:48342,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,75
|Açılış
|: 342,41
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.814.093
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.605.251
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|50.869.422
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.841.988
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.490
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.313.530
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.724.621
|% -9,94
|
|TSPOR
|3,09
|296.887.917
|% -9,91
|
|PETKM
|3,50
|2.446.760.760
|% 5,11
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,71
|498.205.060
|% -2,41
|
|GSRAY
|2,20
|406.871.507
|% -9,84
|
|TUPRS
|82,55
|391.817.495
|% 6,17
|
|PETKM
|3,50
|2.446.760.760
|% 5,11
|
|GSRAY
|2,20
|406.871.507
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,01
|143.466.304
|% -5,61
|
|YKBNK
|1,85
|246.643.070
|% -1,07
|
|ADESE
|1,10
|122.505.601
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1787
|8,2198
|% -1,05
|
|Frank
|6,7900
|6,8309
|% -1,81
|
|Riyal
|1,7551
|1,7639
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.609
|16,46
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,46
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,08
|3,09
|0,07
|
|B. Petrol
|30,41
|30,41
|5,67
|
Seans Raporu
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17:55
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