GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2020 18:52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838429
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1056
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9241
En Düşük
6,8079
18:057,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0856
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5710
En Düşük
7,4578
18:05382,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,62
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6546
|8,6980
|% 0,86
|
|Frank
|7,1509
|7,1940
|% 1,17
|
|Riyal
|1,8350
|1,8442
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,44
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.509
|29,20
|
|Tam
|2.516
|2.582
|30,00
|
|Yarım
|1.224
|1.257
|14,60
|
|Çeyrek
|614
|629
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,45
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,20
|28,20
|-1,40
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
-
17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
-
17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
-
17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem