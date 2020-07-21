GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBenan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 23 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2016 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Strateji ve Araştırma-Kıdemli Yatırım Analisti 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin Efecik 15.01.2020 2010-2016 T. Garanti Bankası A.Ş.-Müfettiş 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 10.02.2020 2014 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 11 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEngin İrez 17.03.2020 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 18 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSelçuk Seren 01.04.2020 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol/ Müdür 2016 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi ve İç Kontrol / Direktör 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Risk Yönetimi / Direktör 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler, Finans&Destek Hizmetler ve Bilgi İşlem- Portföy Yöneticisi / Direktör 22 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıEmre Şahin 01.04.2020 2011 - 2016 T. Garanti Bankası A.Ş. - Teftiş 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Teftiş 2017 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi / Yönetici 2018 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi / Portföy Yöneticisi 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Ürün Yönetimi ve Satış / Yönetici 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Ürünler / Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Nazlı 13.04.2020 2015 - 2016 Citibank - Kredi ve Portföy Analisti 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİlkay Öztürk 01.05.2020 2015 - 2016 Burgan Yatırım - Yatırım ve Özel Portföy Yönetimi - Uzman 2016 - 2017 Şekerbank - Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2017 - 2018 Şekerbank - Alım Satım Uzmanı 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 5 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860846BIST