GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.08.2020 13:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867949
BIST
15:061.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 26,80
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:067,2478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0899
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:068,5543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0614
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:06460,85
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -17,60
|Açılış
|: 461,13
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:04
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|MEGAP
|3,66
|1.396.345
|% 10,91
|
|OSTIM
|2,86
|59.923.215
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.950.177
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|39.367.719
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.648.118
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,32
|1.428.867.124
|% 1,61
|
|THYAO
|11,30
|1.423.125.917
|% 7,01
|
|SISE
|6,49
|1.185.906.111
|% 9,08
|
|EKGYO
|2,01
|1.020.075.082
|% 1,52
|
|GARAN
|6,93
|952.485.345
|% 5,48
|
|EKGYO
|2,01
|1.020.075.082
|% 1,52
|
|SISE
|6,49
|1.185.906.111
|% 9,08
|
|YKBNK
|2,13
|351.477.430
|% 4,41
|
|AKBNK
|4,95
|724.992.030
|% 3,99
|
|GARAN
|6,93
|952.485.345
|% 5,48
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2449
|7,2509
|% -1,18
|
|Euro
|8,5391
|8,5511
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,4621
|9,5096
|% -1,06
|
|Frank
|7,9026
|7,9502
|% -0,99
|
|Riyal
|1,9235
|1,9332
|% -1,40
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-49,74
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.051
|3.129
|-149,23
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-72,18
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,09
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|-1,37
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,42
|
|B. Petrol
|45,56
|45,56
|0,57
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 43 artarak (% 2.69 ) 1, 240
-
15:16XU100
Endeks 1, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 5 üstünde . İşlem hacmi 16, 767.00 milyon TL de
-
15:14SAYAS
Yüzde 7.92 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 868 adet işlem
-
15:13EGSER
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 813, 664 adet işlem
-
15:12METRO
Yüzde 7.65 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 892, 752 adet işlem