GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMetin Türkeş 01.01.2012 2006-...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıErkan Öğeç 31.08.2018 2018-....Deniz Portföy Yönetimi A.Ş- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıMurat Özkan 15.10.2020 2018 - Deniz Portföy İş Geliştirme Fonlar Bölüm Müdürü 2014-2018 Deniz Portföy Teftiş Kurulu Başkanlığı – Teftiş Kurulu Başkanı 15 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882309BIST