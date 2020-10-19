GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2020 10:59
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin Türkeş 01.01.2012 2006-...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Erkan Öğeç 31.08.2018 2018-....Deniz Portföy Yönetimi A.Ş- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Murat Özkan 15.10.2020 2018 - Deniz Portföy İş Geliştirme Fonlar Bölüm Müdürü 2014-2018 Deniz Portföy Teftiş Kurulu Başkanlığı – Teftiş Kurulu Başkanı 15 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882309
BIST
10:471.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
10:477,8922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0411
|Açılış
|: 7,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9220
|
7,9379
En Düşük
7,8706
10:479,2568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0393
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3066
En Düşük
9,2236
10:47485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,40
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KARTN
|845,90
|3.033.397
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|69.915.557
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|68.281.042
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|9.980.116
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.588,30
|123.118
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.170.572
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,27
|531.220.211
|% 1,25
|
|SKBNK
|1,94
|278.268.147
|% 5,43
|
|ALBRK
|1,70
|221.880.643
|% 4,29
|
|TSKB
|1,40
|208.523.805
|% 9,37
|
|PETKM
|4,53
|204.147.252
|% -2,16
|
|TSKB
|1,40
|208.523.805
|% 9,37
|
|SKBNK
|1,94
|278.268.147
|% 5,43
|
|ALBRK
|1,70
|221.880.643
|% 4,29
|
|IHLGM
|1,42
|136.204.405
|% -4,86
|
|GARAN
|7,27
|531.220.211
|% 1,25
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8885
|7,8922
|% -0,52
|
|Euro
|9,2511
|9,2568
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,2140
|10,2652
|% -0,04
|
|Frank
|8,5956
|8,6474
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0985
|2,1091
|% -0,48
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|10,48
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,12
|