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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.10.2020 10:59
GÜNCEL HABERLER



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin Türkeş 01.01.2012 2006-...Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Erkan Öğeç 31.08.2018 2018-....Deniz Portföy Yönetimi A.Ş- Fon Yöneticisi Yönetmen - 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 25 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Murat Özkan 15.10.2020 2018 - Deniz Portföy İş Geliştirme Fonlar Bölüm Müdürü 2014-2018 Deniz Portföy Teftiş Kurulu Başkanlığı – Teftiş Kurulu Başkanı 15 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882309


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BFREN 908,70 69.915.557 % 10,00  
SNGYO 2,75 68.281.042 % 10,00  
KONYA 568,70 9.980.116 % 10,00  
YBTAS 17.588,30 123.118 % 10,00  
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Altın Ons 1.910 1.910 10,48  
Altın Gr. 485 485 0,45  
Cumhuriyet 3.205 3.254 -6,00  
Tam 3.191 3.271 5,77  
Yarım 1.542 1.582 2,80  
Çeyrek 774 791 1,39  
Gümüş.Ons 24,63 24,67 0,51  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,10  
B. Petrol 43,05 43,05 0,12  
Seans Raporu 10:47
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