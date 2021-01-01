GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.KATILIM 50 GETİRİ 30 21.09.2020BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 40 21.09.2020BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 21.09.2020BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD 10 21.09.2020BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 10 21.09.2020Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-50DİĞER 0-25 Katılma Hesabı (TL/Döviz)İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerDİĞER 0-20 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 20-60 Kamu-Özel Sektör Kira SertifikalarıDİĞER 0-30 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-20 Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı PaylarıVaad Sözleşmeleri 0-10Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 TL, DövizGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896424BIST