GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.01.2021 21:22
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
KATILIM 50 GETİRİ 30 21.09.2020
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 40 21.09.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 21.09.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD 10 21.09.2020
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 10 21.09.2020
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-50
DİĞER 0-25 Katılma Hesabı (TL/Döviz)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
DİĞER 0-20 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 20-60 Kamu-Özel Sektör Kira Sertifikaları
DİĞER 0-30 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı Payları
Vaad Sözleşmeleri 0-10
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 TL, Döviz
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896424
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4462
En Düşük
7,4270
18:009,0793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,1137
En Düşük
9,0560
18:00452,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,15
|Açılış
|: 452,98
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
454,84
En Düşük
452,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|THYAO
|12,91
|801.785.817
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|SELEC
|13,65
|102.365.430
|% 0,00
|
|OSTIM
|4,08
|32.294.049
|% 0,00
|
|ODAS
|3,90
|650.722.822
|% 0,00
|
|AFYON
|5,11
|550.316.719
|% 0,00
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% 0,00
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4257
|7,4343
|% -0,01
|
|Euro
|9,0706
|9,0793
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1282
|10,1790
|% -0,03
|
|Frank
|8,3492
|8,3995
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,88
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,72
|51,72
|0,09
|