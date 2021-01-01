GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi FFon'un yatırım stratejisi: Fon, yurtiçi ve yurtdışı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 50 21.09.2020SP&500 RETURN 40 21.09.2020BIST-KYD REPO (BRUT) 10 21.09.2020Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 30-100 Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan Yurtiçi Ortaklık PaylarıORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50 Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan Yabancı Ortaklık PaylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 TLDİĞER 0-20 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)Ters Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 TL, DÖVİZDİĞER 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerDİĞER 0-20 Yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)DİĞER 0-20 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 TL, DÖVİZGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10DİĞER 80-100 Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan Yurtiçi ve Yabancı Ortaklık PaylarıDİĞER ifikalarıFON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 BIST Tüm Endeksinde yer alan Yurtiçi Ortaklık PaylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896429BIST