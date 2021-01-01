GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.01.2021 21:28
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi FFon'un yatırım stratejisi: Fon, yurtiçi ve yurtdışı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine portföyünün en az %80'i oranında olmak üzere yer verir. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 50 21.09.2020
SP&500 RETURN 40 21.09.2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 21.09.2020
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 30-100 Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan Yurtiçi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50 Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan Yabancı Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 TL
DİĞER 0-20 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz)
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 TL, DÖVİZ
DİĞER 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
DİĞER 0-20 Yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
DİĞER 0-20 Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 TL, DÖVİZ
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
DİĞER 80-100 Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan Yurtiçi ve Yabancı Ortaklık Payları
DİĞER ifikaları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10 Yabancı borsa yatırım fonu katılma payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 BIST Tüm Endeksinde yer alan Yurtiçi Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896429
BIST