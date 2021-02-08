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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.02.2021 10:06



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 13.42 86.58
2014 12.34 87.66
2015 9.96 90.04
2016 7,29 92,71
2017 7,16 92,84
2018 7,18 92,82
2019 7 93
2020 7 93




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908078


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKGYO 5,94 10.425.041 % 10,00  
SEKUR 37,64 14.506.409 % 9,99  
ALMAD 3,31 7.483.496 % 9,97  
KRTEK 12,59 9.354.872 % 9,96  
HATEK 26,28 33.266.047 % 9,96  
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11:31 Alış Satış %  
Dolar 7,0733 7,0772 % 0,29  
Euro 8,5138 8,5207 % 0,12  
Sterlin 9,6504 9,6988 % -0,15  
Frank 7,8059 7,8529 % -0,13  
Riyal 1,8755 1,8849 % 0,00  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -0,05  
Altın Gr. 412 412 1,01  
Cumhuriyet 2.708 2.749 -36,00  
Tam 2.694 2.763 -29,94  
Yarım 1.302 1.336 -14,48  
Çeyrek 653 668 -7,24  
Gümüş.Ons 27,02 27,06 0,19  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,05  
B. Petrol 60,09 60,09 0,53  
Seans Raporu 11:31
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