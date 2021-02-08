GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 10:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 13.42 86.58
2014 12.34 87.66
2015 9.96 90.04
2016 7,29 92,71
2017 7,16 92,84
2018 7,18 92,82
2019 7 93
2020 7 93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908078
BIST
11:311.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,22
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:317,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0772
En Düşük
7,0275
11:318,5207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:31411,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 411,03
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:31
|YKGYO
|5,94
|10.425.041
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.506.409
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|9.354.872
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|33.266.047
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|SAMAT
|7,99
|117.546.146
|% -5,67
|
|KOZAL
|132,00
|980.303.907
|% 3,61
|
|ODAS
|4,28
|444.068.081
|% 3,63
|
|EKGYO
|2,49
|288.394.426
|% 1,63
|
|KLGYO
|2,86
|192.078.551
|% 4,38
|
|ISKPL
|33,88
|180.672.177
|% 8,17
|
|EKGYO
|2,50
|299.024.229
|% 2,04
|
|DOHOL
|4,04
|488.078.356
|% 0,50
|
|GSDHO
|2,76
|225.375.856
|% 3,37
|
|KLGYO
|2,85
|193.190.651
|% 4,01
|
|IHLAS
|1,10
|69.428.199
|% -2,80
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0733
|7,0772
|% 0,29
|
|Euro
|8,5138
|8,5207
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6504
|9,6988
|% -0,15
|
|Frank
|7,8059
|7,8529
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8755
|1,8849
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-0,05
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,05
|
|B. Petrol
|60,09
|60,09
|0,53
|
Seans Raporu
11:31
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11:44XU100
Endeks 1, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 8, 398.00 milyon TL de
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11:43HATEK
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 192 adet işlem
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11:42DZGYO
Yüzde 7.21 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 227, 375 adet işlem
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11:41ANELE
Yüzde 5.21 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 769, 767 adet işlem
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11:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KRDMD