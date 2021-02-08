GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 10:07
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 3.08 96.92
2014 13.27 86.73
2015 14.46 85.54
2016 6,63 93,37
2017 6,97 93,03
2018 5,69 94,31
2019 7 93
2020 9 91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908081
BIST
11:311.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,22
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:317,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0772
En Düşük
7,0275
11:318,5207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:31411,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 411,03
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:31
|YKGYO
|5,94
|10.433.654
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.589.706
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|9.418.490
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.355.925
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|SAMAT
|7,94
|118.449.998
|% -6,26
|
|KOZAL
|131,90
|983.467.859
|% 3,53
|
|DOHOL
|4,04
|488.078.356
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|460.359.260
|% 3,63
|
|GARAN
|9,80
|438.625.632
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,07
|336.068.688
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,50
|299.024.229
|% 2,04
|
|DOHOL
|4,04
|488.078.356
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|460.359.260
|% 3,63
|
|GSDHO
|2,76
|225.375.856
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,42
|107.966.747
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0733
|7,0772
|% 0,29
|
|Euro
|8,5138
|8,5207
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6582
|9,7066
|% -0,07
|
|Frank
|7,8106
|7,8576
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8758
|1,8852
|% 0,02
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,10
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|