GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 16:22
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 4.96 95.04
2014 18.90 81.10
2015 8.07 91.93
2016 8,12 91,88
2017 4,49 95,51
2018 5,57 94,43
2019 7 93
2020 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908233
BIST
17:381.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:387,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:388,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0478
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:38417,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 6,46
|Açılış
|: 417,31
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,53
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ERBOS
|55,00
|111.559.570
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|60.972.911
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.070.701
|% 10,00
|
|EGPRO
|44,74
|127.090.261
|% 9,98
|
|ALCAR
|507,80
|47.650.280
|% 9,98
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|61.829.350
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,69
|4.647.277.984
|% -8,21
|
|EKGYO
|2,68
|2.820.418.356
|% 9,39
|
|KOZAL
|130,80
|1.952.770.976
|% 2,67
|
|ISFIN
|4,38
|1.440.372.177
|% 5,54
|
|GARAN
|9,94
|1.340.348.766
|% 1,84
|
|DOHOL
|3,69
|4.647.277.984
|% -8,21
|
|EKGYO
|2,68
|2.820.418.356
|% 9,39
|
|IHLGM
|1,48
|559.463.793
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,38
|1.440.372.177
|% 5,54
|
|ODAS
|4,30
|1.103.425.211
|% 4,12
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0895
|7,0924
|% 0,51
|
|Euro
|8,5514
|8,5580
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,6944
|9,7431
|% 0,30
|
|Frank
|7,8532
|7,9005
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8835
|1,8930
|% 0,43
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|20,14
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,89
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,40
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|59,98
|59,98
|0,42
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 76 artarak (% 0.67 ) 1, 628
-
17:49ATEKS
Yüzde 5.30 oranında artışla 54.60 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 590 adet işlem
-
17:47SNGYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 260, 711 adet işlem
-
17:46EGPRO
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 901, 400 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 31, 577.00 milyon TL de