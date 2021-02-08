GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 16:28
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 16.03 83.97
2014 5.38 94.62
2015 13.32 86.68
2016 71,44 28,56
2017 100 0
2018 26,85 73,15
2019 12 88
2020 8 92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908239
BIST
17:431.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:437,0945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:438,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0488
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:43417,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,32
|Açılış
|: 417,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,53
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ERBOS
|55,00
|111.570.955
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|60.999.974
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.073.226
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.560.087
|% 9,99
|
|ALCAR
|507,80
|47.686.331
|% 9,98
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|61.861.077
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,69
|4.651.500.756
|% -8,21
|
|EKGYO
|2,68
|2.823.389.561
|% 9,39
|
|KOZAL
|130,80
|1.956.828.636
|% 2,67
|
|ISFIN
|4,35
|1.452.164.090
|% 4,82
|
|GARAN
|9,92
|1.345.813.611
|% 1,64
|
|DOHOL
|3,69
|4.651.500.756
|% -8,21
|
|EKGYO
|2,68
|2.823.389.561
|% 9,39
|
|IHLGM
|1,48
|559.848.265
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,35
|1.452.164.090
|% 4,82
|
|ODAS
|4,30
|1.114.013.049
|% 4,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0903
|7,0945
|% 0,54
|
|Euro
|8,5518
|8,5590
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,6930
|9,7417
|% 0,29
|
|Frank
|7,8531
|7,9004
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8834
|1,8928
|% 0,42
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|21,67
|
|Altın Gr.
|417
|418
|6,58
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,50
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|59,94
|59,94
|0,38
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
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17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, MAKTK, ALMAD, EGPRO, HATEK, JANTS, EKIZ, TGSAS, RODRG, SKTAS