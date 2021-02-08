GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 16:31
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2013 23.33 76.67
2014 14.29 85.71
2015 12.21 87.79
2016 10,93 89,07
2017 4,32 95,68
2018 8,50 91,50
2019 6,81 93,19
2020 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908240
BIST
17:431.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:437,0945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0381
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:438,5590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0488
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:43417,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,32
|Açılış
|: 417,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,53
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ERBOS
|55,00
|111.779.680
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.027.589
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.073.226
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.816.302
|% 9,99
|
|EGPRO
|44,74
|127.329.396
|% 9,98
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|61.885.099
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,67
|4.658.892.459
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,67
|2.825.044.222
|% 8,98
|
|KOZAL
|131,00
|1.961.492.594
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,36
|1.457.360.171
|% 5,06
|
|GARAN
|9,93
|1.352.689.666
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,67
|4.658.892.459
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,67
|2.825.044.222
|% 8,98
|
|IHLGM
|1,47
|560.282.137
|% 3,52
|
|ISFIN
|4,36
|1.457.360.171
|% 5,06
|
|ODAS
|4,31
|1.140.776.066
|% 4,36
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0903
|7,0945
|% 0,54
|
|Euro
|8,5518
|8,5590
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,6942
|9,7428
|% 0,30
|
|Frank
|7,8536
|7,9009
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8833
|1,8928
|% 0,42
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|22,02
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,93
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,17
|
|B. Petrol
|60,09
|60,09
|0,53
|