GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 16:33
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 7,33 92,67
2019 7 93
2020 7 93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908245
BIST
17:471.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:477,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:478,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:47417,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 6,73
|Açılış
|: 417,68
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,53
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ERBOS
|55,00
|111.779.680
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.027.589
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.073.226
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.816.302
|% 9,99
|
|EGPRO
|44,74
|127.329.396
|% 9,98
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|KONTR
|64,75
|61.885.099
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,67
|4.658.892.459
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,67
|2.825.044.222
|% 8,98
|
|KOZAL
|131,00
|1.961.492.594
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,36
|1.457.360.171
|% 5,06
|
|GARAN
|9,93
|1.352.689.666
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,67
|4.658.892.459
|% -8,71
|
|EKGYO
|2,67
|2.825.044.222
|% 8,98
|
|IHLGM
|1,47
|560.282.137
|% 3,52
|
|ISFIN
|4,36
|1.457.360.171
|% 5,06
|
|ODAS
|4,31
|1.140.776.066
|% 4,36
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0875
|7,0948
|% 0,54
|
|Euro
|8,5478
|8,5603
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,6942
|9,7428
|% 0,30
|
|Frank
|7,8536
|7,9009
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8833
|1,8928
|% 0,42
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,94
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,15
|
Seans Raporu
17:47
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17:59XU100
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