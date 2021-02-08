GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 16:48
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 7,23 92,77
2019 7 93
2020 7,94 92,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908248
BIST
17:591.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
17:597,0944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
17:598,5591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0489
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
17:59418,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 7,17
|Açılış
|: 418,12
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
418,53
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YKGYO
|5,94
|11.079.807
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.690.800
|% 10,00
|
|ERBOS
|55,00
|113.212.705
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.087.789
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|28.925.571
|% 9,99
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|YESIL
|211,50
|21.564.388
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.209.821
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,68
|4.729.414.876
|% -8,46
|
|EKGYO
|2,69
|2.959.751.522
|% 9,80
|
|KOZAL
|132,10
|2.044.517.082
|% 3,69
|
|ISFIN
|4,34
|1.489.835.177
|% 4,58
|
|GARAN
|9,86
|1.417.519.644
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,68
|4.729.414.876
|% -8,46
|
|EKGYO
|2,69
|2.959.751.522
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,49
|605.289.192
|% 4,93
|
|ISFIN
|4,34
|1.489.835.177
|% 4,58
|
|ODAS
|4,29
|1.194.699.562
|% 3,87
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0914
|7,0944
|% 0,54
|
|Euro
|8,5535
|8,5591
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7552
|% 0,43
|
|Frank
|7,8592
|7,9065
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8849
|1,8943
|% 0,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|21,67
|
|Altın Gr.
|417
|418
|6,58
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,50
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|59,94
|59,94
|0,38
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351