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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.02.2021 20:27



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Burak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 25 Hayır
Bora BÖCÜGÖZ Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 23 Hayır
Fatih ARABACIOĞLU Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 24 Hayır
Şadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 26 Hayır
Ahmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 23 Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Talat SOYSAL 27.03.2018 21

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin Türkeş 01.01.2012 2006 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 26 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Erkan Öğeç 31.08.2018 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 2018- devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi Yönetmen 26 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Murat Özkan 15.10.2020 2014-2018 Deniz Portföy Teftiş Kurulu Başkanlığı - Teftiş Kurulu Başkanı 2018 - devam Deniz Portföy İş Geliştirme - Fonlar Bölüm Müdürü 16 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908971


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Tam 2.774 2.845 -4,84  
Yarım 1.341 1.376 -2,35  
Çeyrek 672 688 -1,17  
Gümüş.Ons 27,02 27,05 -0,19  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,06  
B. Petrol 61,48 61,48 0,26  
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