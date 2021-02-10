GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeBurak Ali GÖÇER Fon Kurulu Başkanı 15.02.2017 25 HayırBora BÖCÜGÖZ Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 23 HayırFatih ARABACIOĞLU Fon Kurulu Üyesi 27.04.2005 24 HayırŞadiye ÇİMELİ Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 26 HayırAhmet KARAMAN Fon Kurulu Üyesi 16.09.2015 23 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTalat SOYSAL 27.03.2018 21Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMetin Türkeş 01.01.2012 2006 - devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon ve Portföy Yönetimi Birim Müdürü 26 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıErkan Öğeç 31.08.2018 2008-2018 İş Yatırım Yeşilköy Şb Müd Yard. 2018- devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi Yönetmen 26 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıMurat Özkan 15.10.2020 2014-2018 Deniz Portföy Teftiş Kurulu Başkanlığı - Teftiş Kurulu Başkanı 2018 - devam Deniz Portföy İş Geliştirme - Fonlar Bölüm Müdürü 16 SPK Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908971BIST