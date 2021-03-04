GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.03.2021 17:36
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 01.01.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 01.01.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 01.01.2021 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Sene
17:351.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:357,4202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:358,9496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:35409,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,26
|Açılış
|: 409,29
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,40
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DYOBY
|16,72
|165.186.755
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.455.358
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.696.124
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.097.712
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|58.777.942
|% 9,99
|
|LINK
|52,20
|30.619.713
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|89,70
|445.828.848
|% -9,26
|
|THYAO
|14,74
|2.517.955.209
|% -1,21
|
|PETKM
|5,90
|1.374.957.063
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,37
|1.201.019.612
|% 4,39
|
|SISE
|7,66
|1.144.375.788
|% 0,52
|
|GARAN
|9,30
|1.062.203.444
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,44
|829.616.612
|% 0,41
|
|PETKM
|5,90
|1.374.957.063
|% 2,97
|
|DOHOL
|3,35
|578.035.001
|% 0,90
|
|THYAO
|14,74
|2.517.955.209
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,37
|1.201.019.612
|% 4,39
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4177
|7,4202
|% -0,34
|
|Euro
|8,9412
|8,9496
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,3427
|10,3946
|% -0,16
|
|Frank
|8,0025
|8,0507
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9736
|1,9835
|% -0,28
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|0,13
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|1,21
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:47OZKGY
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 882, 134 adet işlem
-
17:47OZKGY
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 882, 134 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 75 artarak (% 0.73 ) 1, 625
-
17:46XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 23, 157.00 milyon TL de
-
17:44KATMR
Yüzde 5.67 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 052, 589 adet işlem