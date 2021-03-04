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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.03.2021 17:36



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 01.01.2020 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 01.01.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 01.01.2021 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Sene
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 16,72 165.186.755 % 10,00  
AVTUR 4,07 31.455.358 % 10,00  
CRFSA 66,00 19.696.124 % 10,00  
KRVGD 18,59 273.097.712 % 10,00  
GEDZA 42,04 58.777.942 % 9,99  
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Frank 8,0025 8,0507 % -0,75  
Riyal 1,9736 1,9835 % -0,28  
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17:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 0,13  
Altın Gr. 409 409 -1,08  
Cumhuriyet 2.722 2.763 8,00  
Tam 2.709 2.780 8,57  
Yarım 1.309 1.345 4,15  
Çeyrek 657 672 2,07  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 -0,09  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,05  
B. Petrol 65,28 65,28 1,21  
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