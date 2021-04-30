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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.04.2021 12:29



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 01.01.2021 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 01.01.2021 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 01.01.2021 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 01.01.2021 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 01.01.2021 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 01.01.2021 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 01.01.2021 2016 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin İrez 01.01.2021 2015 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 2019 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 19 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 01.01.2021 2016 - 2018 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi ve Kredi Analisti 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Hisse Senedi Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İlkay Öztürk 01.01.2021 2016 - 2017 Şekerbank - Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı 2017 - 2018 Şekerbank - Alım Satım Uzmanı 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mümin Türkses 22.02.2021 2016-2020 Denizbank - Trader 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı
Süleyman Katipoğlu 01.03.2021 2015-2018 TEB Portföy- Fon Yöneticisi 2018-2021 Aksigorta - Fon Yöneticisi 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 6 SPK Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 16.03.2021 2013 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Kıdemli Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Enes AKGÜN Yönetmen 02123347112 EnesAk@garantibbvaemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933196


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