GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.04.2021 13:01
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hakan Çınar 15.09.2015 2015 - 2016 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi-Müdür 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 06.08.2015 2014 - 2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi-Müdür 15 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Benan Tanfer 26.10.2015 2010 - 2018 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2019- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi-Müdür 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 31.08.2016 2016 - 2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 14.03.2018 2015 - 2018 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Head of Trading 2018 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi 12 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Engin Efecik 15.01.2020 2016-2020 T. Garanti Bankası A.Ş.-Yönetmen 2020- devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev
BIST
14:171.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:178,2637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:179,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:17471,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,88
|Açılış
|: 471,14
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,35
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:17
|INTEM
|44,26
|8.442.763
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.906.709
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|83.847.191
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,70
|70.007.362
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.959.344
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,80
|826.357.919
|% 4,98
|
|THYAO
|12,12
|561.422.144
|% 1,17
|
|EREGL
|19,03
|559.876.960
|% -1,19
|
|PETKM
|6,72
|531.614.504
|% 0,30
|
|GARAN
|7,21
|478.309.437
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|197.421.706
|% -0,55
|
|PETKM
|6,72
|531.614.504
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,11
|164.731.105
|% 0,48
|
|GARAN
|7,21
|478.309.437
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,13
|405.105.063
|% 0,14
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2598
|8,2637
|% 0,74
|
|Euro
|9,9888
|9,9948
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4802
|11,5378
|% 0,72
|
|Frank
|9,0632
|9,1178
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1998
|2,2109
|% 0,91
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,49
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|-1,11
|