GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.04.2021 13:03
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Murat Behlül TUNCEL Fon Müdürü 02123181150 MuratTu@garantibbva.com.tr
Ülkü AKKOL Kıdemli Yönetmen 02123347197 UlkuAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
Enes AKGÜN Yönetmen 02123347112 EnesAk@garantibbvaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933223
BIST
14:311.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:318,2567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0537
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:319,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0342
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:31470,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,34
|Açılış
|: 470,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:29
|FORMT
|1,32
|13.429.360
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.443.205
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.910.850
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.114.136
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.987.051
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|860.767.564
|% 5,26
|
|EREGL
|19,02
|619.960.463
|% -1,25
|
|THYAO
|12,13
|569.089.615
|% 1,25
|
|PETKM
|6,73
|560.250.255
|% 0,45
|
|GARAN
|7,21
|504.311.416
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,81
|197.805.169
|% -1,09
|
|PETKM
|6,73
|560.250.255
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,10
|165.713.929
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|504.311.416
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,16
|413.429.776
|% 0,56
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2555
|8,2600
|% 0,69
|
|Euro
|9,9600
|9,9940
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4622
|11,5197
|% 0,56
|
|Frank
|9,0520
|9,1066
|% 0,75
|
|Riyal
|2,1962
|2,2072
|% 0,74
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,82
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|66,99
|66,99
|-1,06
|