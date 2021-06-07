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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.06.2021 12:09



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 80-100 Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma Hesapları
DİĞER 0-10 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20
DİĞER 0-20 Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı Payları
DİĞER 0-20 Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
DİĞER 0-20 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
DİĞER 0-10 Borsa ve borsa dışı Vaad Sözleşmeleri*




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940468


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Altın Gr. 524 524 -2,28  
Cumhuriyet 3.459 3.512 -6,00  
Tam 3.447 3.535 -4,15  
Yarım 1.666 1.710 -2,01  
Çeyrek 836 855 -1,00  
Gümüş.Ons 27,71 27,73 -0,17  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 -0,07  
B. Petrol 70,93 70,93 -0,54  
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