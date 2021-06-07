GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 80-100 Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-20 Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Katılma HesaplarıDİĞER 0-10 Gayrimenkul Sertifikası ve Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-20DİĞER 0-20 Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Katılım Esaslarına Uygun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Ortaklığı PaylarıDİĞER 0-20 Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira SertifikalarıDİĞER 0-20 Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira SertifikalarıDİĞER 0-10 Borsa ve borsa dışı Vaad Sözleşmeleri*http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940468BIST