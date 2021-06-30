GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:03
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 26.08.2003
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST 100 GETIRI 90 21.09.2020 01.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 21.09.2020 01.01.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945096
BIST
16:331.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:338,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0626
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:3310,2982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0994
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:33489,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,64
|Açılış
|: 490,03
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:33
|FADE
|22,44
|60.135.404
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.459.872
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.077.150
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.499.022
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,02
|6.425.712
|% -7,69
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|13.488.362
|% -6,53
|
|GARAN
|8,33
|1.037.373.116
|% 0,97
|
|THYAO
|13,44
|674.738.309
|% 0,37
|
|KUTPO
|60,95
|621.119.204
|% 2,01
|
|SASA
|27,44
|365.167.691
|% -2,97
|
|AKBNK
|5,32
|351.964.051
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|274.303.218
|% -1,56
|
|YKBNK
|2,17
|301.873.008
|% 0,46
|
|GARAN
|8,33
|1.037.373.116
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,32
|351.964.051
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|68.058.269
|% -0,78
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6668
|8,6713
|% -0,72
|
|Euro
|10,2941
|10,2982
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,9517
|12,0117
|% -0,83
|
|Frank
|9,3433
|9,3996
|% -1,04
|
|Riyal
|2,3042
|2,3158
|% -0,75
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-2,44
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,55
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-5,11
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,49
|