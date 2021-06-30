GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 21.02.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 75 21.09.2017 24.01.2018
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 21.09.2017 24.01.2018
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 21.09.2017 24.01.2018
BIST-KYD OSBA SABIT 5 21.09.2017 24.01.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945103
BIST
17:221.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:228,6831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0508
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:2210,3113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0863
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:22491,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,72
|Açılış
|: 491,84
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:20
|FADE
|22,44
|61.107.056
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.472.885
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.993.806
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.099.309
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.603.717
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,97
|23.099.866
|% -8,95
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|ADEL
|25,54
|15.167.185
|% -7,60
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.082.105.996
|% 1,09
|
|THYAO
|13,50
|749.635.986
|% 0,82
|
|KUTPO
|61,30
|647.833.220
|% 2,59
|
|SASA
|27,40
|393.000.293
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,31
|368.737.310
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,91
|289.477.161
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|307.875.841
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|1.082.105.996
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,31
|368.737.310
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|83.251.586
|% -0,78
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6774
|8,6805
|% -0,61
|
|Euro
|10,3028
|10,3103
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,9608
|12,0208
|% -0,76
|
|Frank
|9,3406
|9,3969
|% -1,07
|
|Riyal
|2,3068
|2,3184
|% -0,63
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,13
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|-7,29
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-3,53
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,53
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.41 ) 1, 210
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, AVGYO, FADE, GEDIK, INVEO, PKENT, ERBOS, BASGZ
-
17:30
ERBOS, SELVA, IZMDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
TACTR, VANGD, YESIL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30ADEL
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 886 adet işlem