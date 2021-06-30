GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 11.07.2005
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945104
BIST
16:151.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:158,6751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0588
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:1510,3078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0898
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:15490,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,13
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:15
|FADE
|22,44
|59.891.998
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.874.987
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.058.308
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.474.560
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,22
|6.263.295
|% -7,18
|
|SAMAT
|4,43
|13.355.429
|% -6,74
|
|GARAN
|8,34
|1.026.351.476
|% 1,09
|
|THYAO
|13,44
|669.380.796
|% 0,37
|
|KUTPO
|60,80
|609.218.472
|% 1,76
|
|SASA
|27,48
|356.396.613
|% -2,83
|
|AKBNK
|5,32
|346.629.398
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|300.093.113
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,91
|241.588.387
|% -0,52
|
|GARAN
|8,34
|1.026.351.476
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|346.629.398
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|66.258.600
|% 0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6729
|8,6751
|% -0,67
|
|Euro
|10,2989
|10,3078
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,9680
|12,0280
|% -0,70
|
|Frank
|9,3535
|9,4098
|% -0,94
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% -0,58
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,93
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|3.247
|3.296
|-13,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|-22,00
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|-10,65
|
|Çeyrek
|782
|799
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,89
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,89
|