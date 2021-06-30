GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:06
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 21.02.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 50 21.09.2020 01.01.2021
S&P 500 RETURN 40 21.09.2020 01.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 21.09.2020 01.01.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945108
BIST
17:221.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:228,6824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0515
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:2210,3099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0877
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:22492,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,55
|Açılış
|: 491,84
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:20
|FADE
|22,44
|60.254.336
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.472.885
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.925.061
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.099.191
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.603.677
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,94
|23.068.318
|% -9,22
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|35,72
|6.999.083
|% -8,46
|
|ADEL
|25,52
|15.030.821
|% -7,67
|
|GARAN
|8,32
|1.078.434.276
|% 0,85
|
|THYAO
|13,50
|745.973.749
|% 0,82
|
|KUTPO
|61,55
|644.045.143
|% 3,01
|
|SASA
|27,40
|391.450.930
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,31
|366.547.023
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,91
|289.223.871
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|307.685.560
|% 0,93
|
|GARAN
|8,32
|1.078.434.276
|% 0,85
|
|AKBNK
|5,31
|366.547.023
|% -0,19
|
|TSKB
|1,28
|83.038.985
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6775
|8,6806
|% -0,61
|
|Euro
|10,3003
|10,3069
|% -0,87
|
|Sterlin
|11,9675
|12,0275
|% -0,70
|
|Frank
|9,3415
|9,3977
|% -1,06
|
|Riyal
|2,3071
|2,3187
|% -0,62
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,80
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|-11,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,24
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-4,96
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,60
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.41 ) 1, 210
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, AVGYO, FADE, GEDIK, INVEO, PKENT, ERBOS, BASGZ
-
17:30
ERBOS, SELVA, IZMDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30
TACTR, VANGD, YESIL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:30ADEL
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 886 adet işlem