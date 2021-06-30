GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:07
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 03.08.2021
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST 100 GETIRI 90 21.09.2020 01.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 21.09.2020 01.01.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945110
BIST
17:161.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,25
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:168,6840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:1610,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0953
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:16492,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,43
|Açılış
|: 491,84
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FADE
|22,44
|60.200.391
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.472.640
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.856.445
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.096.110
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.603.677
|% -10,00
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|YAPRK
|35,58
|6.900.125
|% -8,82
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|ADEL
|25,52
|14.947.558
|% -7,67
|
|GARAN
|8,34
|1.073.598.329
|% 1,09
|
|THYAO
|13,50
|734.122.719
|% 0,82
|
|KUTPO
|61,45
|639.654.378
|% 2,85
|
|SASA
|27,42
|389.019.531
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,32
|364.892.452
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|288.889.094
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|307.181.893
|% 0,46
|
|GARAN
|8,34
|1.073.598.329
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|364.892.452
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|82.728.777
|% 0,00
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6791
|8,6822
|% -0,59
|
|Euro
|10,2957
|10,3021
|% -0,92
|
|Sterlin
|11,9682
|12,0283
|% -0,70
|
|Frank
|9,3510
|9,4073
|% -0,96
|
|Riyal
|2,3070
|2,3186
|% -0,63
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,80
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|3.249
|3.298
|-11,00
|
|Tam
|3.233
|3.317
|-10,24
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-4,96
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,60
|