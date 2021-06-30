GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2013
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 24.10.2019 02.01.2020
KATILIM 50 GETİRİ 10 24.10.2019 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 24.10.2019 02.01.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945113
BIST
16:161.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,17
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:168,6744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0595
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:1610,3061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0915
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:16490,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,13
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:16
|FADE
|22,44
|59.637.483
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.874.987
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.058.308
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.474.560
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,22
|6.261.230
|% -7,18
|
|SAMAT
|4,43
|13.273.230
|% -6,74
|
|GARAN
|8,33
|1.026.303.095
|% 0,97
|
|THYAO
|13,44
|669.292.075
|% 0,37
|
|KUTPO
|60,70
|607.912.068
|% 1,59
|
|SASA
|27,44
|354.382.689
|% -2,97
|
|AKBNK
|5,32
|346.451.606
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|298.353.102
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|240.691.256
|% -1,04
|
|GARAN
|8,33
|1.026.303.095
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,32
|346.451.606
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|66.244.413
|% -0,78
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6721
|8,6744
|% -0,68
|
|Euro
|10,2858
|10,3061
|% -0,88
|
|Sterlin
|11,9633
|12,0233
|% -0,74
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% -1,00
|
|Riyal
|2,3062
|2,3178
|% -0,66
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-3,66
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-16,00
|
|Tam
|3.231
|3.315
|-12,60
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|-6,10
|
|Çeyrek
|783
|802
|-3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,60
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:28VANGD
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 426, 735 adet işlem
-
16:27CEOEM
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 005 adet işlem
-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 63 kaybederek (% -0.45 ) 1, 476
-
16:25XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 8, 428.00 milyon TL de
-
16:25YKGYO
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 525, 380 adet işlem