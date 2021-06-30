GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:12
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945121
BIST
17:331.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,99
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.359
17:338,6997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:3310,3287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0689
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:33491,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,63
|Açılış
|: 491,93
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FADE
|22,44
|61.129.227
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.785.544
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.480.974
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|188.189.367
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.130.238
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.609.978
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|OZRDN
|10,09
|23.161.131
|% -7,85
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|CEOEM
|9,92
|48.922.731
|% -6,85
|
|BASGZ
|11,41
|304.576.732
|% 9,92
|
|CANTE
|9,87
|187.365.437
|% 3,79
|
|PGSUS
|72,30
|146.105.775
|% 1,83
|
|SOKM
|11,77
|71.688.019
|% 0,68
|
|QUAGR
|26,60
|71.162.298
|% -3,27
|
|IHLGM
|1,04
|35.660.871
|% 0,97
|
|PEKGY
|1,01
|30.321.811
|% 1,00
|
|BASGZ
|11,41
|304.576.732
|% 9,92
|
|CANTE
|9,87
|187.365.437
|% 3,79
|
|GWIND
|3,36
|34.913.069
|% -0,30
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6782
|8,6860
|% -0,55
|
|Euro
|10,3029
|10,3112
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,9621
|12,0221
|% -0,75
|
|Frank
|9,3417
|9,3979
|% -1,06
|
|Riyal
|2,3076
|2,3192
|% -0,60
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,92
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,70
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:41ARSAN
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 498, 746 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 61 kaybederek (% -0.51 ) 1, 475
-
17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
17:40OYLUM
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 974 adet işlem
-
17:38TRILC
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 466 adet işlem