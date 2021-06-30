GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:13
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945125
BIST
17:291.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,13
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:298,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:2910,3315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0661
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:29491,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,71
|Açılış
|: 491,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:29
|FADE
|22,44
|61.117.985
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.480.974
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|188.122.053
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.129.645
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.608.932
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|OZRDN
|10,09
|23.156.388
|% -7,85
|
|ADEL
|25,50
|15.353.913
|% -7,74
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.089.308.513
|% 1,09
|
|THYAO
|13,46
|766.746.577
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,35
|660.947.645
|% 2,68
|
|SASA
|27,42
|396.898.467
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,32
|369.992.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|332.784.828
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,91
|289.772.578
|% -0,52
|
|GARAN
|8,34
|1.089.308.513
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|369.992.584
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|83.466.546
|% 0,00
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6881
|8,6955
|% -0,44
|
|Euro
|10,3076
|10,3315
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,9629
|12,0229
|% -0,74
|
|Frank
|9,3391
|9,3953
|% -1,09
|
|Riyal
|2,3070
|2,3186
|% -0,63
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,56
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,74
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:41ARSAN
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 498, 746 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 61 kaybederek (% -0.51 ) 1, 475
-
17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
17:40OYLUM
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 974 adet işlem
-
17:38TRILC
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 466 adet işlem