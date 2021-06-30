GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:05
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2021
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 45 26.06.2018 02.01.2019
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 25 26.06.2018 02.01.2019
BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) 20 26.06.2018 02.01.2019
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 26.06.2018 02.01.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 26.06.2018 02.01.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945102
BIST
17:041.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:048,6738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6505
17:0410,3106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:04496,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 496,60
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:04
|VERTU
|23,10
|47.129.591
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.654.085
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.126.281
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.637.194
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|3.730.867
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.071.350
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|OZRDN
|9,45
|5.222.658
|% -8,78
|
|THYAO
|13,62
|1.054.560.930
|% 1,87
|
|GARAN
|8,37
|796.443.439
|% 0,84
|
|SASA
|27,44
|407.488.305
|% 0,96
|
|KOZAL
|117,10
|334.112.178
|% 0,00
|
|ERBOS
|127,70
|315.798.219
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,89
|249.778.310
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|242.625.360
|% 0,93
|
|GARAN
|8,37
|796.443.439
|% 0,84
|
|THYAO
|13,62
|1.054.560.930
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.126.281
|% 10,00
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6699
|8,6738
|% -0,29
|
|Euro
|10,3038
|10,3106
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9478
|12,0077
|% -0,42
|
|Frank
|9,3531
|9,4094
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3066
|2,3182
|% -0,25
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,06
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|34,00
|
|Tam
|3.276
|3.360
|39,23
|
|Yarım
|1.583
|1.626
|18,97
|
|Çeyrek
|794
|813
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,01
|
|B. Petrol
|76,62
|76,62
|2,01
|
Seans Raporu
17:04
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17:17GEDIK
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17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 76 artarak (% 0.48 ) 1, 206
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17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, PEKGY, GEDIK, DARDL, SELVA, PKENT, SAYAS, VERTU, INVEO, KGYO
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17:16
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