GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2021 16:08
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.07.2012
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) 40 21.09.2020 01.01.2021
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 15 16.09.2019 01.01.2021
BIST-KYD DIBS 365 GUN 15 16.09.2019 01.01.2021
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 10 21.09.2020 01.01.2021
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 10 16.09.2019 01.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 16.09.2019 01.01.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945111
BIST
16:351.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,34
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:358,6867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:3510,3345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:35497,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,97
|Açılış
|: 497,13
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PEKGY
|1,10
|70.717.481
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.576.495
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.215.407
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.484.328
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,72
|19.738.596
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.723.815
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.055.894
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,37
|6.222.481
|% -8,67
|
|THYAO
|13,60
|920.390.176
|% 1,72
|
|GARAN
|8,40
|767.365.819
|% 1,20
|
|SASA
|27,26
|369.643.994
|% 0,29
|
|KOZAL
|117,00
|322.636.572
|% -0,09
|
|ERBOS
|127,80
|305.538.379
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,89
|247.718.599
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|241.374.885
|% 0,93
|
|GARAN
|8,40
|767.365.819
|% 1,20
|
|THYAO
|13,60
|920.390.176
|% 1,72
|
|PEKGY
|1,10
|70.717.481
|% 10,00
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6846
|8,6867
|% -0,14
|
|Euro
|10,3294
|10,3345
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9592
|12,0192
|% -0,32
|
|Frank
|9,3619
|9,4182
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% -0,14
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|9,82
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|37,00
|
|Tam
|3.275
|3.359
|38,05
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|18,40
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|76,30
|76,30
|1,69
|