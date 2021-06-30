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GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.06.2021 16:08



GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 04.07.2012

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) 40 21.09.2020 01.01.2021
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 15 16.09.2019 01.01.2021
BIST-KYD DIBS 365 GUN 15 16.09.2019 01.01.2021
BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL) 10 21.09.2020 01.01.2021
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 10 16.09.2019 01.01.2021
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 16.09.2019 01.01.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945111


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BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,10 70.717.481 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.576.495 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.215.407 % 10,00  
BERA 13,21 230.484.328 % 9,99  
GEDIK 8,72 19.738.596 % 9,96  
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16:35 Alış Satış %  
Dolar 8,6846 8,6867 % -0,14  
Euro 10,3294 10,3345 % 0,07  
Sterlin 11,9592 12,0192 % -0,32  
Frank 9,3619 9,4182 % -0,04  
Riyal 2,3091 2,3207 % -0,14  
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16:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 9,82  
Altın Gr. 497 497 1,97  
Cumhuriyet 3.292 3.342 37,00  
Tam 3.275 3.359 38,05  
Yarım 1.583 1.625 18,40  
Çeyrek 794 812 9,21  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,05  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,01  
B. Petrol 76,30 76,30 1,69  
Seans Raporu 16:35
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